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    HaberlerEge Haberleri Kemalpaşa’da 100. yıl gururu
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    24.04.2020 - 00:04 |

    Kemalpaşa’da 100. yıl gururu

    Kemalpaşa’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı heyecanla kutlandı.

    Kemalpaşa’da 100. yıl gururu

    Hep bir ağızdan 100. Yıl Marşı söylendi, İstiklal Marşı okundu. Başkan Rıdvan Karakayalı, “Milli tarihimizin en önemli günü olan 23 Nisan 1920’nin hatırasını dünyanın tüm çocukları için emsalsiz bir bayrama dönüştüren Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını anıyorum” dedi.

    Adalar'a giriş-çıkışlar 31 Mayıs 24.00'e kadar durdurulduAdalar Kaymakamlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilçeye yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan Pazar saat 24.00 ile 31 Mayıs Pazar saat 24.00'a kadar geçici olarak, istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına karar verildiğini duyurdu.
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    Gülhane Parkı’nda Mazhar, Fuat konseriTürkiye Büyük Millet Meclisi'nin ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen organizasyonda Mazhar Alanson ve Fuat Güner, Gülhane Parkı'nda konser verdi.
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