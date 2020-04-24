Kemalpaşa’da 100. yıl gururu

Hep bir ağızdan 100. Yıl Marşı söylendi, İstiklal Marşı okundu. Başkan Rıdvan Karakayalı, “Milli tarihimizin en önemli günü olan 23 Nisan 1920’nin hatırasını dünyanın tüm çocukları için emsalsiz bir bayrama dönüştüren Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Milli Mücadelemizin ölümsüz kahramanlarını anıyorum” dedi.