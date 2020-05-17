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    HaberlerEge Haberleri Kemalpaşa’da hasada devam
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    17.05.2020 - 00:03 |

    Kemalpaşa’da hasada devam

    Kemalpaşa’da hasada devam

    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Üreticinin ürünü dalında kalmasın” diyerek başlattığı meyve hasadı sürüyor. Gönüllüler her gün Kemalpaia’nın 18 mahallesindeki 46 kiraz bahçesinde hasada katılıyor. Korona günlerinde ürünü toplamakta zorlanan üreticiler, “İşçi bulamıyoruz, bulsakta ücerteini ödemekte zorlanıyoruz. Hızır gibi yetiştiler” sözleriyle memnuniyetlerini dile getiriyor.

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