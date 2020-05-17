Kemalpaşa’da hasada devam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in “Üreticinin ürünü dalında kalmasın” diyerek başlattığı meyve hasadı sürüyor. Gönüllüler her gün Kemalpaia’nın 18 mahallesindeki 46 kiraz bahçesinde hasada katılıyor. Korona günlerinde ürünü toplamakta zorlanan üreticiler, “İşçi bulamıyoruz, bulsakta ücerteini ödemekte zorlanıyoruz. Hızır gibi yetiştiler” sözleriyle memnuniyetlerini dile getiriyor.

Fayton gitti tramvay geldi

İzmir Büyükşehir, kent merkezinin simgelerinden Kordon’a da nostaljik tramvay kazandırmak için çalışmalara başladı. Tramvay, daha önce atlı faytonların bulunduğu güzergahta hizmet verecek. Konak Alsancak Limanı ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki hattın çalışmaları kapsamında belediye yetkilileri, nostaljik elektrikli tramvay üreten Gara Tren Fabrikası’nda incelemelerde bulundu.