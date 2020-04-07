Kemalpaşa’da virüse karşı yeni filo hazır

Kemalpaşa Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele ve sineklere karşı ilaçlama için üç adet yeni traktör satın aldı. Araçların ilk etapta salgınla mücadele için kullanılacağını belirten Başkan Rıdvan Karakayalı, “Bir yandan vatandaşımıza zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için çalışıyor, diğer yandan da belediyemizin kendi ihtiyacı olan araçların tedarikini, tamir, bakım ve onarımını da makine ikmal sahamızda teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. Kemalpaşa’da salgın riskini en aza indirmek için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Aldığımız traktörleri Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim ettik. Traktörlere yapılacak teçhizat çalışmanın ardından dezenfekte çalışmalarına hemen başlayacak. Kemalpaşalı hemşehrilerimizin mağdur olmaması için personelimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.