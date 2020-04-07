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    HaberlerEge Haberleri Kemalpaşa’da virüse karşı yeni filo hazır
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    07.04.2020 - 07:00 |

    Kemalpaşa’da virüse karşı yeni filo hazır

    Kemalpaşa Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele ve sineklere karşı ilaçlama için üç adet yeni traktör satın aldı.

    Kemalpaşa’da virüse karşı yeni filo hazır

    Kemalpaşa Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele ve sineklere karşı ilaçlama için üç adet yeni traktör satın aldı. Araçların ilk etapta salgınla mücadele için kullanılacağını belirten Başkan Rıdvan Karakayalı, “Bir yandan vatandaşımıza zamanında ve eksiksiz hizmet vermek için çalışıyor, diğer yandan da belediyemizin kendi ihtiyacı olan araçların tedarikini, tamir, bakım ve onarımını da makine ikmal sahamızda teknik personellerimiz eliyle yapıyoruz. Kemalpaşa’da salgın riskini en aza indirmek için bütün imkanlarımızı kullanıyoruz. Aldığımız traktörleri Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne teslim ettik. Traktörlere yapılacak teçhizat çalışmanın ardından dezenfekte çalışmalarına hemen başlayacak. Kemalpaşalı hemşehrilerimizin mağdur olmaması için personelimizle birlikte gece gündüz çalışıyoruz” diye konuştu.

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
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    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
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