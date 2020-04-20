Kemalpaşa’da yardım eli

Koronavirüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Kemalpaşa Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle vatandaşın her zaman yanında oluyor. Salgının başlamasının ardından 5 bin aileye erzak kolisi dağıttıklarını kaydeden Başkan Rıdvan Karakayalı, Ramazan ayında da desteğin devam edeceğini söyledi, “ 25 kişilik ekibimizle çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.