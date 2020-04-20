20.04.2020 - 00:02 |
Kemalpaşa’da yardım eli
Koronavirüsle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdüren Kemalpaşa Belediyesi, sosyal belediyecilik hizmetleriyle vatandaşın her zaman yanında oluyor. Salgının başlamasının ardından 5 bin aileye erzak kolisi dağıttıklarını kaydeden Başkan Rıdvan Karakayalı, Ramazan ayında da desteğin devam edeceğini söyledi, “ 25 kişilik ekibimizle çok yoğun bir şekilde çalışıyoruz” dedi.
Gözlem süreleri biten işçiler alkışlarla uğurlandıKaradağ'dan getirilen 479 işçi, corona virüs tedbirleri kapsamında Adıyaman'da kaldıkları yurtta 14 günlük karantina sürelerinin ardından alkışlarla memleketlerine gönderildi.