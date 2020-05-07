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    HaberlerEge Haberleri Kemalpaşa’dan 30 bin fide...
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    07.05.2020 - 00:01 |

    Kemalpaşa’dan 30 bin fide...

    Tarıma verdiği desteği artıran Kemalpaşa Belediyesi, vatandaşa 30 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesini ücretsiz olarak dağıtıyor.

    Kemalpaşa’dan 30 bin fide...

    Tarımın önemine vurgu yapan Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Bu kapsamda kendilerine ücretsiz fide dağıtıyoruz” dedi. Aile ekonomisine katkıda bulunmak, organik üretime ve tüketime destek olmak amacıyla tüm olanaklarını seferber eden Kemalpaşa Belediyesi, bu kez vatandaşı 30 bin adet fide dağıtarak sevindiriyor. Tarımın önemli bir gelir kaynağı olduğu Kemalpaşa’da, Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından domates, biber ve patlıcan fideleri kentin dört bir yanına dağıtıyor. Fideler, ilçede kurulan tüm pazarlarda salgına karşı önlemler kapsamında 4 güne yayılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

    Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, “Hemşehrilerimizin aldığı fidelerden yetişecek domates, biber ve patlıcanları sağlıklı ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum” diye konuştu.

    Karakayalı, vatandaşların fide alımı sırasında sosyal mesafeye dikkat etmeleri ricasında bulundu.

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