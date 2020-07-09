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    HaberlerEge Haberleri Kemalpaşa’ya müjde verdi
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    09.07.2020 - 00:02 |

    Kemalpaşa’ya müjde verdi

    Kemalpaşa’ya müjde verdi

    AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından, Kemalpaşa ilçesine üniversite yerleşkesi açılacağını duyurdu. Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan Kırkpınar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’la bu konuda bir görüşme yaptıklarını belirtti, “Kemalpaşa ilçemize, İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından açılacak olan yerleşkede hazırlık bölümlerinin faaliyete başlamasını kararlaştırdık” diye konuştu. YÖK Başkanı Saraç ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bedriye Tunçsiper’e teşekkür eden Kırkpınar, Kemalpaşa hılkına da destek ve özverileri için teşekkür etti.

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