Keman eşliğinde kitap okudular

Gençler, Vali Ersin Yazıcı ile birlikte sosyal mesafeye dikkat ederek çalan keman eşliğinde kitap okudu. Vali Yazıcı, kitap okumayı özleyen öğrencilerin isteğini yerine getirdiklerini belirtti, “Büyük mutluluk duydum. Biz güzel bir aileyiz. En çok öğrencilerle birlikte kitap okumayı özledim. Kitap kokusundan keyif alır hale gelmek zorundayız. Bizler gençlerimizi seviyoruz, her zaman yanlarındayız” dedi.