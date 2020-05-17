17.05.2020 - 00:01 |
Keman eşliğinde kitap okudular
Balıkesir’de, sokağa çıkma kısıtlaması 4 saatliğine kaldırılan 15-20 yaş grubundaki lise öğrencileri, valilik bahçesinde keman eşliğinde kitap okudu.
Gençler, Vali Ersin Yazıcı ile birlikte sosyal mesafeye dikkat ederek çalan keman eşliğinde kitap okudu. Vali Yazıcı, kitap okumayı özleyen öğrencilerin isteğini yerine getirdiklerini belirtti, “Büyük mutluluk duydum. Biz güzel bir aileyiz. En çok öğrencilerle birlikte kitap okumayı özledim. Kitap kokusundan keyif alır hale gelmek zorundayız. Bizler gençlerimizi seviyoruz, her zaman yanlarındayız” dedi.
Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.