Kemanına kavuştu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, 30 Ekim’deki depremde enkaz altında kalan DEÜ Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan’ı ziyaret etti. Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’nın enkazından 17 saat sonra çıkarılan İnci’yi tedavi gördüğü Ege Üniversitesi’nde daha önce de ziyaret eden ve keman isteğinden haberdar olan Hotar, sürpriz yaptı. Yoğun bakımdan çıkarılıp Çocuk Cerrahisi polikliniğine alınan İnci’yi kemanına kavuşturan Hotar, “Kemanın uğur ve mutluluk getirmesini umuyorum. Tüm yaralılarımıza bir kez daha acil şifalar diliyoruz” dedi.



Resital sözü



İnci’ye hem moral vermek hem de destek olmak istediklerini dile getiren Hotar, “Deprem felaketinde enkaz altında kalmasına rağmen umudunu hiç yitirmedi. Yaşadığı zorluklara rağmen keman tutkusunu kaybetmedi. Enkazdan çıktığı ilk anlardan itibaren kemanına olan özlemini dile getirdi. Çok sevdiği enstrümanından uzak kalmasını istemedik. Tedavisi güzel şekilde devam eden İnci umarım yakın zamanda taburcu olur ve bize bir resital verir” diye konuştu. Rektör Hotar’ın sürprizi karşısında çok mutlu olan İnci de, “Kemanıma kavuşmamı sağladığınız için çok teşekkür ederim. Taburcu olduktan sonra bir dinleti sunmayı ben de çok istiyorum” ifadelerini kullandı.