Kemeraltı, altın değerinde

Esnafla bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, “İzmir’in kalbi Konak, Konak’ın kalbi de ‘Tarihi Çarşı’dır” dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, yönetim kurulu üyeleri ve Tarihi Çarşı esnafı ile Küçük Demirhan’da düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Kemeraltı Çarşısı’nın ihtiyaçları, sorunları ve geleceği üzerine konuşulan buluşmada Başkan Batur, 2023 yılını hedef belirlediklerini söyledi, şöyle konuştu:

“Hedefimiz Kemeraltı’nın 2023 yılında turistlerin çok daha rahat gezebileceği, çok daha sağlıklı sokaklarda dolaşabileceği, tabela kirliliğinin ve hanutçuluğun ortadan kalktığı, kentimize yakışır bir çarşı haline gelmesidir. Büyükşehir’in aydınlatma projesi de devam ediyor. İhtiyaç olursa, Basmane’deki Bilişim Teknolojileri Çarşısı’nda uyguladığımız sistemi de Kemeraltı’nda hayata geçirebiliriz. Kemeraltı İzmir’in altın bir değeridir. Bu değerin daha iyi bir noktaya gelmesi için her şeyi yapmaya hazırız.”