Kemeraltı aydınlandı

İzmir Büyükşehir’in, “Gece Gece Kemeraltı” etkinliğinde kadınlar karanlığı aydınlatmak için fenerlerle yürüdü. Piyanist Dengin Ceyhan bir konser verdi.

Çiçek gibi boyadılar!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kapsamında Kemeraltı’nda büyük bir duvar resmi de çizildi. İzmirli sanatçı Pelin Çağlar (26) ve annesi Mualla Hanım’ın yaptıkları resime ressam Dicle Çiftçi de yardımcı oldu.