10.03.2020 - 00:02 |
Kemeraltı aydınlandı
İzmir Büyükşehir’in, “Gece Gece Kemeraltı” etkinliğinde kadınlar karanlığı aydınlatmak için fenerlerle yürüdü. Piyanist Dengin Ceyhan bir konser verdi.
Çiçek gibi boyadılar!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kapsamında Kemeraltı’nda büyük bir duvar resmi de çizildi. İzmirli sanatçı Pelin Çağlar (26) ve annesi Mualla Hanım’ın yaptıkları resime ressam Dicle Çiftçi de yardımcı oldu.
Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.