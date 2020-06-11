Kemeraltı Çarşısı’nda düğün yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından aylardır sipariş almayan gelinlikçilerin telefonları yeniden çalmaya başladı. İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, sadece düğün sektörünün değil lokanta ve kafelerinin kapanış saatinin 24.00’e çekilmesinin de çarşı esnafını çok sevindirdiğini söyledi. Girgin, “1 Temmuz’dan itibaren esnafımız yeni bir bayram yapacak” dedi.