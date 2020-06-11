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    HaberlerEge Haberleri Kemeraltı Çarşısı’nda düğün yoğunluğu
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    11.06.2020 - 00:00 |

    Kemeraltı Çarşısı’nda düğün yoğunluğu

    Düğünlere yönelik kısıtlamaların kaldırılacağının açıklanması, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda hareketliliği artırdı.

    Kemeraltı Çarşısı’nda düğün yoğunluğu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının ardından aylardır sipariş almayan gelinlikçilerin telefonları yeniden çalmaya başladı. İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin, sadece düğün sektörünün değil lokanta ve kafelerinin kapanış saatinin 24.00’e çekilmesinin de çarşı esnafını çok sevindirdiğini söyledi. Girgin, “1 Temmuz’dan itibaren esnafımız yeni bir bayram yapacak” dedi. 

    İzmir'de sosyal mesafeye yine uyulmadıİzmir'de hafta içi olmasına rağmen Kordonboyu'na akın eden vatandaşların sosyal mesafeye uymadığı ve birçoğunun maske takmadığı görüldü.
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