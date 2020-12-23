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    HaberlerEge Haberleri Kemeraltı dijitalleşiyor
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    23.12.2020 - 00:00 |

    Kemeraltı dijitalleşiyor

    Kemeraltı ve çevresinin çekim merkezi olması için çalışan TARKEM’in son toplantısında; pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafa can suyu olacak e-Kemeraltı projesinin başlatılması, Tevfik Paşa Konaklarının İzmir Büyükşehir işbirliği ile restore edilmesi, 2. Vakıflar Konağı için ise restorasyon projesinin hazırlanması kararı alındı.

    UNESCO ofisi

    TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan İzmir Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne girmesi için Büyükşehir ile birlikte bir dizi çalışma yürüttüklerini, yeni yılın ilk haftasında UNESCO ofisini açıp alan yönetimi planı hazırlayacaklarını duyurdu. Tarihi Çarşı’nın altyapı sıkıntısını çözmek için 150 milyon liralık bir yatırım yapılacağını belirten Başkan Tunç Soyer de, “Havra Sokağı’ndaki altyapı yenileme çalışmalarını tamamladık. Üst yapı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Smyrna Antik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmalarımız devam ediyor.

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