Kemeraltı dijitalleşiyor

UNESCO ofisi

TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde olan İzmir Tarihi Liman Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Daimi Listesi’ne girmesi için Büyükşehir ile birlikte bir dizi çalışma yürüttüklerini, yeni yılın ilk haftasında UNESCO ofisini açıp alan yönetimi planı hazırlayacaklarını duyurdu. Tarihi Çarşı’nın altyapı sıkıntısını çözmek için 150 milyon liralık bir yatırım yapılacağını belirten Başkan Tunç Soyer de, “Havra Sokağı’ndaki altyapı yenileme çalışmalarını tamamladık. Üst yapı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Smyrna Antik Tiyatrosu’ndaki kazı çalışmalarımız devam ediyor.