Kemeraltı esnafına siperlik

Esnafın maske kullandığını ancak siperlik takmadığını dile getiren dernek Başkanı Semih Girgin, “Başkan Tunç Soyer esnafın ve halkın sağlığını düşünüyor. Yeniden başlayan düğün ve nişan gibi özel etkinlikler nedneiyle kalabalıklaşan çarşıda bir çeşit bayram telaşı var. Siperlikler esnafa bayram hediyesi oldu” dedi. Büyükşeir’e teşekkür eden esnaf ise, salgının tamamen bitmesi için önlemlerin üst düzeyde tutulmasını memnuniyetle karşıladı.

MASKEMATİK ÜCRETLİ OLUYOR



İzmir Büyükşehir’in halkın maskeye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hizmete aldığı ve bugüne kadar 5 milyona yakın maskenin dağıtımını ücretsiz gerçekleştirdiği Maskematik, gelecek haftadan itibaren ücret karşılığı hizmet verecek. Yolcular, beşli maske paketini, İzmirim Kart’la (1 tam biniş karşılığı) 3.56 liraya alabilecek.

