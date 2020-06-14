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    HaberlerEge Haberleri Kemeraltı esnafına siperlik
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    14.06.2020 - 00:02 |

    Kemeraltı esnafına siperlik

    Normalleşme sürecinde salgın önlemlerini elden bırakmayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği işbirliğiyle, çarşıdaki gıda işletmelerine siperlik dağıttı.

    Kemeraltı esnafına siperlik

     Esnafın maske kullandığını ancak siperlik takmadığını dile getiren dernek Başkanı Semih Girgin, “Başkan Tunç Soyer esnafın ve halkın sağlığını düşünüyor. Yeniden başlayan düğün ve nişan gibi özel etkinlikler nedneiyle kalabalıklaşan çarşıda bir çeşit bayram telaşı var. Siperlikler esnafa bayram hediyesi oldu” dedi. Büyükşeir’e teşekkür eden esnaf ise, salgının tamamen bitmesi için önlemlerin üst düzeyde tutulmasını memnuniyetle karşıladı.

    MASKEMATİK ÜCRETLİ OLUYOR

    İzmir Büyükşehir’in halkın maskeye ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla hizmete aldığı ve bugüne kadar 5 milyona yakın maskenin dağıtımını ücretsiz gerçekleştirdiği Maskematik, gelecek haftadan itibaren ücret karşılığı hizmet verecek. Yolcular, beşli maske paketini, İzmirim Kart’la (1 tam biniş karşılığı) 3.56 liraya alabilecek.

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