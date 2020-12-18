Kemeraltı, film platosu olacak

Konak Belediyesi’nin ana sponsoru olduğu 2. Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması’nda ödül heyecanı dijital ortamda yaşandı. 128 filmin başvurduğu yarışmada Furkan Koçoğulları’nın Sayıklamalar’ı en iyi film seçildi. Törene video konferansla katılan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, dünyanın en eski açık hava çarşılarından biri olan tarihi Kemeraltı’nı, açık hava film platosu haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Konak’ın kalbi

Konak’ın kalbinin Kemeraltı olduğunu dile getiren Batur, “Bölgede ticaret, üç asrı aşkın bir dönemdir aralıksız sürüyor. Hemen her iş kolunda, aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir cazibe merkezi ama sadece bir alışveriş merkezi de değil, camileri, sinagogları, hanları, hamamlarıyla yani tarihi ve kültürüyle bizim en kıymetli miraslarımızdan biri” şeklinde konuştu.

İzmir’i odağına alan sinema üretimini destekleyerek, Kemeraltı bölgesini gittikçe daha fazla kullanılacak bir açık hava film platosu haline getirmeyi, böylece hem alanın bilinirliğini hem de çekim gücünü yükseltmeyi hedeflediklerini kaydeden Başkan Batur, “İnanıyorum ki, tarihi çarşıda sanat ve kültür aktiviteleri arttıkça, tanınırlığı çoğalacak ve ticaret hacminin yanında, turizm hacmi de genişleyecektir” diye konuştu.

Yarışma Direktörü ve Hezarfen Film Galeri Direktörü Nesim Bencoya da, “Sanatçıları Kemeraltı’nın zengin kültürel ve tarihsel dokusu içinde çalışmaya davet ediyorum” dedi.