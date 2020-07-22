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    HaberlerEge Haberleri Kemeraltı için özel bir birim
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    22.07.2020 - 07:00 |

    Kemeraltı için özel bir birim

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iki haftada üç kez muhtarlarla bir araya geldi; sorunları ve talepleri dinledi.

    Kemeraltı için özel bir birim

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iki haftada üç kez muhtarlarla bir araya geldi; sorunları ve talepleri dinledi. Toplantıda Kemeraltı’da gündemdeydi. Daha önce Kemeraltı’nda yaşanan sıkıntıların çözülmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Kemeraltı Müdürlüğü biriminin kurulması gerektiğini ifade eden Batur, bu önerisini muhtarlar toplantısında da yineledi. Batur, “İzmir’de hem ticaretin hem de tarihi yapılarıyla turizmin kalbi olan Kemeraltı’nın sorunlarının kesin çözümü için müdürlük kurulmalı. Tarihi çarşının kalkınması için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

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