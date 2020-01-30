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    HaberlerEge Haberleri ‘Kemeraltı, kentin kaldıracı olacak’
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    30.01.2020 - 00:02 |

    ‘Kemeraltı, kentin kaldıracı olacak’

    ‘Kemeraltı, kentin kaldıracı olacak’

    2020 yılının ilk toplantısını gerçekleştiren İzmir Ekonomik Kalkınma ve Koordinasyon Kurulu’nun (İEKK) gündeminde Kemeraltı vardı. Toplantıda, TARKEM Genel Müdürü Sergenç İneler, yaptıkları çalışmaları anlattı. İneler, “Gelecek dört yıl boyunca Konak Pier’den Kadifekale hattına kadar toplam 6 bin 500 metrelik sokak sağlıklaştırma ve restorasyon çalışmaları yapacağız. Bu bölge, İzmir’in en önemli kaldıraç projelerinden biri olacak” diye konuştu.

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