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    14.01.2021 - 00:06 |

    Kemeraltı seferberliği

    Kemeraltı seferberliği

    Kemeraltı, yaklaşık 200 milyon liralık yatırımla yenilenmesi çalışmaları sürüyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası olmaya hazırlanan, İzmir Tarihi Kent Merkezi’nin kalbi Kemeraltı’nda Büyükşehir’in yürüttüğü çalışmalar tamamlandığında aşırı yağışlardaki su taşkınları sona erecek, aydınlatma ve sokak düzenleme projeleri ile çarşı tarihine yakışır bir görünüme kavuşacak.

    Konak Pier’den Kemeraltı’na, oradan Agora ve Kadifekale’ye uzanan hattı tarihi dokusuna uygun hale getireceklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tarihi kent merkezi olan Kemeraltı bölgesini bir kaldıraç olarak görüyoruz. Tarihi çarşıyı zemininden aydınlatmasına kadar yeniliyoruz. Tarihi aks, Havra’dan Agora’ya uzanacak. Agora’nın hemen yakınında Efes ile aynı kapasitede bir amfi tiyatro var. 2023 yılında buradaki kazıların bitirilmesini planladık” dedi.

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