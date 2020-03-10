Kemeraltı’na can kattılar

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında “Gece Gece Kemeraltı” yürüyüşü düzenledi. Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in de katıldığı yürüyüşte kadınlar fenerlerle tarihi çarşıyı aydınlattı. “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganıyla Anafartalar Caddesi’nin girişinden Balıkçılar Meydanı’na uzanan kortejde Soyer de, “Başka Bir Dünya Mümkün” yazılı bir döviz taşıdı.

Büyükşehir’in etkinlikleri kapsamında Kemeraltı’na dev bir duvar resmi de çizildi. Duvar resmini 26 yaşındaki İzmirli sanatçı Pelin Çağlar, annesi Mualla Hanım’la birlikte dört günde tamamladı. İkiliye İzmirli ressam Dicle Çiftçi yardımcı oldu. Sanatçılara teşekkür etmek için çalışmanın yapıldığı Eski Balık Hali Meydanı yanındaki sokağa giden Soyer, “Resim, emeğin evrenini genişleten bir tanımlama çerçevesinde ortaya çıkarıldı. Resimde yer alan Selluka çiçekleri İzmir’e özgü ve şehrin geleneksel simgelerinden biri” dedi. Soyer, duvara teşekkür imzasını da attı.