BİST103.524-5,54EURO7,050,23USD6,15-0,03ALTIN331,211,06
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kemeraltı’na can kattılar
    ABONE OL
    10.03.2020 - 00:03 |

    Kemeraltı’na can kattılar

    Büyükşehir’in 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği etkinliklerle tarihi çarşının sokakları ışıl ışıl parladı

    Kemeraltı’na can kattılar

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında “Gece Gece Kemeraltı” yürüyüşü düzenledi. Başkan Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer’in de katıldığı yürüyüşte kadınlar fenerlerle tarihi çarşıyı aydınlattı. “Kadın, yaşam, özgürlük” sloganıyla Anafartalar Caddesi’nin girişinden Balıkçılar Meydanı’na uzanan kortejde Soyer de, “Başka Bir Dünya Mümkün” yazılı bir döviz taşıdı.

    Büyükşehir’in etkinlikleri kapsamında Kemeraltı’na dev bir duvar resmi de çizildi. Duvar resmini 26 yaşındaki İzmirli sanatçı Pelin Çağlar, annesi Mualla Hanım’la birlikte dört günde tamamladı. İkiliye İzmirli ressam Dicle Çiftçi yardımcı oldu. Sanatçılara teşekkür etmek için çalışmanın yapıldığı Eski Balık Hali Meydanı yanındaki sokağa giden Soyer, “Resim, emeğin evrenini genişleten bir tanımlama çerçevesinde ortaya çıkarıldı. Resimde yer alan Selluka çiçekleri İzmir’e özgü ve şehrin geleneksel simgelerinden biri” dedi. Soyer, duvara teşekkür imzasını da attı.

    Osman Kavala "casusluk" suçundan tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, "casusluk" suçundan mahkemeye sevk edilen Osman Kavala tutuklandı.
    daha fazla video için
    Türk heyeti Moskova'da ayakta bekletildi mi? Deneyimli gazeteci canlı yayında anlattı5 Mart'ta Moskova'da düzenlenen İdlib zirvesinin yankıları sürüyor. Özellikle toplantı sırasında Türk heyetinin kapıda bekletildiği iddiası ve toplantı salonundaki heykellerle mesaj verildiği iddiası çok konuşulmuştu. 17 yıldır Rusya'da gazetecilik yapan ve İdlib zirvesini de Moskova'da takip eden gazeteci Siyamend Kaçmaz, CNN TÜRK canlı yayınında iddialarla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Yasak Elma 72. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

    Yasak Elma 73. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Yasak Elma 72. son bölüm izleme linki yayınlandı mı?

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Milyonları ilgilendiriyor! Az primle emeklilik...

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    Yalova depremi sonrası korkutan açıklama

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    İşte o çok merak edilen M-4 Karayolu

    Sıradaki Haber