Kemeraltı’nda esnaf bakanlık talep etti

İzmir Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği Başkanı Semih Girgin ile beraber çarşıda 17 değişik meslek dalında faaliyet gösteren esnafı tek tek ziyaret eden İzmir Miletvekili Bedri Serter, hem dertlerini dinledi hem de esnafa CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na selamını iletti. Başkan Girgin ise, “Esnafın sorunları için bir bakanlık kurulmalı” önerisinde bulundu.