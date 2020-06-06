BİST110.0220.44EURO7.64-0.20USD6.760.25ALTIN366.71-1.46
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kemeraltı’nda mesafe önlemi
    ABONE OL
    06.06.2020 - 00:01 |

    Kemeraltı’nda mesafe önlemi

    TARKEM, Kemeraltı’na gelen insanların sosyal mesafe kurallarına dikkat etmesi amacıyla Tarihi Kemeraltı Esnaf Derneği işbirliğinde çalışma başlattı.

    Kemeraltı’nda mesafe önlemi

    Kemeraltı’nın en yoğun sokaklarına ve dükkanlara yapıştırılmak üzere 5 bin adet bastırılan uyarı etiketleri, dernek Başkanı Semih Girgin ve üyeler tarafından dağıtıldı. Esnafın salgında büyük yara aldığını belirTen Gürgin, “Ticaretin daha fazla sekmeye uğramadan, ziyaretçilerimizin de sağlıklı şekilde çarşımızda alışveriş yapabilmeleri için önlemlerimiz devam edecek” dedi.

    Depreme canlı yayında yakalandılarŞanlıurfa'da yayın yapan bir televizyon kanalının konukları Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme canlı yayında yakalandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

    Son dakika haberler: İdlib'de zırhlı ambulans aracına saldırı! 1 asker şehit oldu

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    Emekli ve memura zam! İşte yeni maaşlar...

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    53 yıl önce bugün... 6 günde nasıl değişti?

    Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

    Kavgayı ayırmak istedi hayatını kaybetti! Dehşet

    Sıradaki Haber