Kemeraltı’nda mesafe önlemi

Kemeraltı’nın en yoğun sokaklarına ve dükkanlara yapıştırılmak üzere 5 bin adet bastırılan uyarı etiketleri, dernek Başkanı Semih Girgin ve üyeler tarafından dağıtıldı. Esnafın salgında büyük yara aldığını belirTen Gürgin, “Ticaretin daha fazla sekmeye uğramadan, ziyaretçilerimizin de sağlıklı şekilde çarşımızda alışveriş yapabilmeleri için önlemlerimiz devam edecek” dedi.