Kemeraltı’nda su taşkınlarına son

İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kemeraltı çarşısı için büyük önem taşıyan altyapı projesinde bir kez daha düğmeye bastı. Bir önceki yüklenicinin çekilmesi nedeniyle yeniden ihalesi yapılan Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi sayesinde aşırı yağışların Kemeraltı’nda baskınlara yol açması önlenecek. Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi ile aşırı yağışlarda yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı’nda baskınlara yol açan yağmur sularının denize deşarj edilmesini sağlayacak terfi istasyonunun yapımında son aşamaya geçildi. Sıra pompaların denize deşarj bağlantılarının tamamlanmasına geldi. Yedi ay sürecek çalışmaların ardından terfi istasyonu hizmete alınabilecek.