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    HaberlerEge Haberleri Kemeraltı’nda su taşkınlarına son
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    26.07.2020 - 00:02 |

    Kemeraltı’nda su taşkınlarına son

    Kemeraltı’nda su taşkınlarına son

    İzmir Büyükşehir Belediyesi, tarihi Kemeraltı çarşısı için büyük önem taşıyan altyapı projesinde bir kez daha düğmeye bastı. Bir önceki yüklenicinin çekilmesi nedeniyle yeniden ihalesi yapılan Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi sayesinde aşırı yağışların Kemeraltı’nda baskınlara yol açması önlenecek. Birinci Etap Kuşaklama Altyapı Projesi ile aşırı yağışlarda yüksek kesimlerden gelerek Kemeraltı’nda baskınlara yol açan yağmur sularının denize deşarj edilmesini sağlayacak terfi istasyonunun yapımında son aşamaya geçildi. Sıra pompaların denize deşarj bağlantılarının tamamlanmasına geldi. Yedi ay sürecek çalışmaların ardından terfi istasyonu hizmete alınabilecek.

    Antalya'da köpekbalığı ölüsü kıyıya vurduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpekbalığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpekbalığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.
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