Kemeraltı’nı anlatan en iyi film belirlendi

Zeynep Atakan, Hatice Aslan, Meryem Yavuz, Ceylan Özgür Özçelik ve Ayris Alptekin’in bulunduğu jüri, karakterin deneyimini seyirciye hissettiren yapısı ile Furkan Koçoğulları’nın yönettiği “Sayıklamalar” filmini birincilikle ödüllendirdi.

“Kemeraltı’nda anlatılacak çok hikaye var” diyen Başkan Abdül Batur, “Sanatı ve sanatçıyı ağırlamaktan çok mutlu olduk. İlgi her geçen yıl artıyor” diye konuştu.