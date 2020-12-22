BİST1.384-1.70EURO9.370.24USD7.650.20ALTIN461.05-0.11
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Kemeraltı’nı anlatan en iyi film belirlendi
    ABONE OL
    22.12.2020 - 00:03 |

    Kemeraltı’nı anlatan en iyi film belirlendi

    Konak Belediyesi’nin ana sponsorluğunda, Kemeraltı bölgesini film endüstrisinin önemli noktalarından birine dönüştürmeyi ve tanıtmayı amaçlayan Kısa Kısa Kemeraltı Kısa Film Yarışması sonuçlandı.

    Kemeraltı’nı anlatan en iyi film belirlendi

    Zeynep Atakan, Hatice Aslan, Meryem Yavuz, Ceylan Özgür Özçelik ve Ayris Alptekin’in bulunduğu jüri, karakterin deneyimini seyirciye hissettiren yapısı ile Furkan Koçoğulları’nın yönettiği “Sayıklamalar” filmini birincilikle ödüllendirdi.

    “Kemeraltı’nda anlatılacak çok hikaye var” diyen Başkan Abdül Batur, “Sanatı ve sanatçıyı ağırlamaktan çok mutlu olduk. İlgi her geçen yıl artıyor” diye konuştu.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Mehmet Ceyhan'dan dikkat çekecek mutasyon açıklaması!

    Mehmet Ceyhan'dan dikkat çekecek mutasyon açıklaması!

    Emekliye 193, memura 270 lira zam...

    Emekliye 193, memura 270 lira zam...

    Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

    Genç kadın hem parasından oldu, hem de yüzünden

    Son dakika! Leyla Güven gözaltına alındı

    Son dakika! Leyla Güven gözaltına alındı

    Sıradaki Haber