Kemeraltı’nı ayağa kaldıracak planlar

İzmir Büyükşehir, Kemeraltı Çarşısı’na özel lojistik plan hazırladı. Trafik dolaşım planı etap etap hayata geçirilecek; yük taşımacılığı ve yaya hareketliliği daha sağlıklı bir hale getirilecek. Farklı sektörlerden yaklaşık 15 bin işyerinin bulunduğu, dünyanın en büyük açık hava çarşısı unvanına sahip Kemeraltı her gün binlerce kişiyi ağırlıyor. Yükleme ve boşaltma işleri ile mal ve hizmet akışı nedeniyle oluşan araç trafiği de çarşının lojistik yükünü artırıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Kemeraltı’ndaki yoğun trafiği daha düzenli bir hale getirmek için bir Lojistik Planı hazırladı. İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı’nın hazırlanmasında önce bölgenin mevcut yük ve yaya hareketleri, çözüm gerektiren konular tespit edildi. Belirlenen 15 noktada yük trafiği sayımları yapıldı, uygun park yerleri ve depolama alanları tespit edildi. Ayrıca 30 kurum ve kuruluşla görüşüldü, plana katkı sağlayabilecek bilgi, belge ve görüşler alındı. İşyeri, konut, yaya ve sürücüleri içeren anketler de yapıldı.

Tüm bu sürecin sonunda hazırlanan İzmir Tarihi Kent Merkezi Sürdürülebilir Lojistik Planı, alanın geneli için bir trafik dolaşım düzenini içeriyor; yük taşıma güzergâhları, yük depolama ve dağıtım merkezleri, indirme bindirme alanlarını belirliyor. Belirlenen 19 alt bölgede ticari alanlar, yaya bölgeleri, araç trafiğine açık bölgeler, bağlantı ve etkileşim noktaları için öneriler geliştirildi. Her öneri için iş planı, bütçe, kaynaklar ve uygulama takvimi de belirlendi. Ayrıca bisikletli kargo hizmeti ve ulaşım için bisiklet yolu da planlandı.

Plan, uygulamaya dönük eylem planlarının hazırlanmasından sonra etap etap hayata geçirilecek. Yayaların ve araçların güvenli şekilde yol paylaşımı için yaya ve araç izleri yapılacak.

İl Göç İdaresi (855 Sokak) ve Kestelli civarında iki adet yük aktarma merkezi kurulacak. 10 araç kapasiteli bu merkezin kiralanabilir depoları olacak. Bu yerlerin işletmesinden belirlenecek bir dernek ya da birlik sorumlu tutulacak. Tur otobüsleri için üç noktada park yerleri oluşturulacak. Atık toplama hizmeti elektrikli araçlarla yapılacak.

‘GÜZEL BİR ROL MODEL’

TARKEM de, gelişmelerle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un 9 Mart’ta İzmir’e yaptığı ziyaretin ana gündemlerinden biri de Kemeraltı idi. İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda TARKEM’e yaklaşık 1,5 saat zaman ayıran Sayın Bakan’a, tarihi kent merkezinde öncelikli yapılması gereken çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştirildi” denildi. Toplantıda, TARKEM Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Yüce, Genel Müdür Sergenç İneler ve Yönetim Kurulu Danışmanı Abdül Aziz Ediz’in de hazır bulunduğu vurgulandı, şu noktaların altı çizildi: “Kemeraltı ve çevresinin İzmir için çok değerli bir bölge olduğunu dile getiren Sayın Bakan, biz de bakanlık olarak her türlü desteğe hazırız dedi. TARKEM’in projelerini de yakından takip ettiğini belirten Ersoy, kuruluş modeli ve hedefleriyle bu tür bölgelerin kalkınması için güzel bir rol model olduğunu dile getirdi.