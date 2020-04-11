Kendileri küçük yürekleri büyük

Çocuklarının bu kararını destekleyen aile, kumbaralardan çıkan 350 lirayı Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara’ya teslim etti. Ezgi Özkaraca, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çok sevdiğini, yaptığı kampanya çağrısını görünce harekete geçtiğini belirtti. Eve giderek çocukların bağışını teslim alan Kaymakam Cemal Hüsnü Çaykara da, “İnsanlarımız sağ olsun çeşitli şekillerde yardımcı oluyor. Duyarlılık gösteriyorlar” dedi. l AA