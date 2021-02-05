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    HaberlerEge Haberleri ‘Kenetlenme zamanı’
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    05.02.2021 - 07:00 |

    ‘Kenetlenme zamanı’

    MHP İzmir Başkanı Veysel Şahin, sel felaketinde yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi.

    ‘Kenetlenme zamanı’

    MHP İzmir Başkanı Veysel Şahin, sel felaketinde yaşamını yitirenlere başsağlığı diledi. Sel bilançosunun ağır olduğunu belirten Şahin, “Şu anda bizlere düşen mağduriyet yaşayan afetzedelere destek olmak. Yaraları birlikte sarmaktan başka çaremiz yok. Şimdi görev zamanı. Konuşma zamanı değil” dedi. Tüm ilçe teşkilatlarından sürekli bilgi aldığını kaydeden Şahin, “Her zaman olduğu gibi yaşadığımız şu zor günlerde de halkımızın yanındayız. Can kayıplarımızın acısını taşıyoruz. Maddi zararlar hemşerilerimizin belini bükmüş durumda. El ele vererek bu sorunları da aşacağımıza inanıyorum. Söyleyecek çok sözümüz var ama şimdi birbirimize destek olma zamanı” diye konuştu.

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