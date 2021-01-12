Kenetlenmeliyiz

Teknik direktör konusunda çalışmaların başladığını belirten Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya, “Bildiğiniz gibi gerçekleştirdiğimiz toplantı ile hocamız İlhan Palut’a teşekkür ederek yollarımızı ayırdık. Maalesef bu futbol ikliminde 6 maçta alınan sonuçlar bir değişimi kaçınılmaz kılıyor.

İlhan Palut Hocamız, Türk futbolunun önemli teknik adamlarından biri olacaktır. Teknik direktör konusunda hem yurt içi hem de yurt dışı temaslara ivedilikle başladık. Cumartesi günü oynayacağımız Konyaspor maçına geçen sezon Trabzonspor deplasmanında olduğu gibi kulüp bünyesindeki hocalarımız ile çıkacağız” diye konuştu.

Farklı bir sezon yaşandığının altını çizen Papatya, “Hiç alışık olmadığımız bir maç trafiği yaşıyor, her hafta testler oluyoruz. Covid-19 riskinden ötürü her oyuncumuz bizler için çok değerli. Uzun vadede öz güveni sağlam olan takımlar öne geçecektir.

Tüm camia olarak takımımıza hep birlikte öz güven aşılamalıyız. Yeri gelmişken son günlerde gündeme gelen çeşitli fon ve şirketlerin kulübümüze yatırım yapması ile ilgili görüşmelere ilişkin Başkanımız Mehmet Sepil daha önce ne dediyse aynı noktadayız” ifadelerini kullandı.

‘Kimsenin şüphesi olmasın’

Devre arası transfer döneminin her zaman zor geçtiğini ifade eden Papatya, “Görüşmeler devam ediyor, Bu hafta içi hoca konusu da netleştiğinde başkanımız hem hoca hem de gündemi meşgul eden ve kafada soru işareti olan konularla ilgili gerekli bilgilendirmeyi yapacaktır.

Göztepemize katkı sağlayacak oyuncuları takımımıza katmak için güvendiğimiz scout ekibimiz yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Tabii ki ara transfer dönemi her zaman zor bir süreç olmuştur ama gereken takviyelerin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.