04.07.2020 - 00:00 |
Kenevir operasyonu
MANİSA’nın Salihli ilçesinde, ormanlık alanda dron destekli operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 452 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Hint kenevirlerini kimin ektiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. l DHA
Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlamaSakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün sabah 11.15'te patlama meydana geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk olay yerine gitti. Meydana gelen patlama sonrası Milliyet Gazetesi yazarı Ali Eyüboğlu, o anları böyle kaydetti.