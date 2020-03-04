Kent, 6-7 Mart’ta ulaşımı konuşacak

Organizasyonun amacı, kentteki raylı ulaşım sistemi için yenilikçi fikirler üretmek, İzmir’in girişimcilik ekosistemini desteklemek ve ekonomik büyümeyi özendirmek. Maratona, İzmir’de ulaşıma yön verecek çözümler üretmeyi hedefleyen yazılımcılar, mühendisler, tasarımcılar ve girişimciler, 4-6 kişilik ekiplerle katılabilecek.