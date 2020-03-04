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    HaberlerEge Haberleri Kent, 6-7 Mart’ta ulaşımı konuşacak
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    04.03.2020 - 00:00 |

    Kent, 6-7 Mart’ta ulaşımı konuşacak

    İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği İzmir Ulaşım Hackathonu (yazılım maratonu), 6-7 Mart’ta Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek.

    Organizasyonun amacı, kentteki raylı ulaşım sistemi için yenilikçi fikirler üretmek, İzmir’in girişimcilik ekosistemini desteklemek ve ekonomik büyümeyi özendirmek. Maratona, İzmir’de ulaşıma yön verecek çözümler üretmeyi hedefleyen yazılımcılar, mühendisler, tasarımcılar ve girişimciler, 4-6 kişilik ekiplerle katılabilecek.

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