04.03.2020 - 00:00 |
Kent, 6-7 Mart’ta ulaşımı konuşacak
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği İzmir Ulaşım Hackathonu (yazılım maratonu), 6-7 Mart’ta Havagazı Fabrikası’nda düzenlenecek.
Organizasyonun amacı, kentteki raylı ulaşım sistemi için yenilikçi fikirler üretmek, İzmir’in girişimcilik ekosistemini desteklemek ve ekonomik büyümeyi özendirmek. Maratona, İzmir’de ulaşıma yön verecek çözümler üretmeyi hedefleyen yazılımcılar, mühendisler, tasarımcılar ve girişimciler, 4-6 kişilik ekiplerle katılabilecek.
Lüks rezidansta silahlı kavgaistanbul Ataşehir'de bulunan lüks rezidansın önünde iki grup arasında çıkan kavgada silahlarla havaya ateş açıldı. Alarma geçen polis 2 şüpheliyi gözaltına aldı.