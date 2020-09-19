Kent A.Ş. et üretim tesisine tam not

Tesisteki önlemleri anlatan Veteriner Hekim Selin Kulaksız, “Korona döneminde et üretim tesisimizin girişine hijyen bariyerleri yerleştirdik ve ateş ölçümü yaptık. Etlerin parçalanması ve vakumlanması sırasında sürekli olarak eldiven değişimi yapıldı. Günlük iki olan tesis dezenfeksiyonunu dörde çıkardık” dedi.