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    HaberlerEge Haberleri Kent A.Ş. et üretim tesisine tam not
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    19.09.2020 - 00:02 |

    Kent A.Ş. et üretim tesisine tam not

    Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş’nin satışa sunduğu et ürünlerinin üretimini yapan Kent A.Ş. Et Üretim Tesisi, İzmir İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerden tam not aldı.

    Kent A.Ş. et üretim tesisine tam not

    Tesisteki önlemleri anlatan Veteriner Hekim Selin Kulaksız, “Korona döneminde et üretim tesisimizin girişine hijyen bariyerleri yerleştirdik ve ateş ölçümü yaptık. Etlerin parçalanması ve vakumlanması sırasında sürekli olarak eldiven değişimi yapıldı. Günlük iki olan tesis dezenfeksiyonunu dörde çıkardık” dedi.

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