19.09.2020 - 00:02 |
Kent A.Ş. et üretim tesisine tam not
Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.Ş’nin satışa sunduğu et ürünlerinin üretimini yapan Kent A.Ş. Et Üretim Tesisi, İzmir İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan denetimlerden tam not aldı.
Tesisteki önlemleri anlatan Veteriner Hekim Selin Kulaksız, “Korona döneminde et üretim tesisimizin girişine hijyen bariyerleri yerleştirdik ve ateş ölçümü yaptık. Etlerin parçalanması ve vakumlanması sırasında sürekli olarak eldiven değişimi yapıldı. Günlük iki olan tesis dezenfeksiyonunu dörde çıkardık” dedi.