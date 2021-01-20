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    HaberlerEge Haberleri Kent A.Ş’de kalite ve lezzet bir arada
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    20.01.2021 - 00:03 |

    Kent A.Ş’de kalite ve lezzet bir arada

    Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent A.., gıda mühendisleri ve aşçıları ile birlikte Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kent A.Ş. yönetimi tarafından aşçıbaşılarına reçete klasörleri dağıtıldı.

    Kent A.Ş’de kalite ve lezzet bir arada

    Yeni reçetelerin hayata geçmesinin planladığı, bununla birlikte farklı tatların ortaya çıkması konusunda uğraş verildiği ve bu konuda herkesin destek olması ardından da sürece dâhil olması istendi. Tesisler Yöneticisi Akif Özcan, “Kent A.Ş. olarak marka stratejisini oturturken şehrimizin insanlarına en kaliteli hizmeti vermek gibi bir misyonumuz var” dedi.

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