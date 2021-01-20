Kent A.Ş’de kalite ve lezzet bir arada

Yeni reçetelerin hayata geçmesinin planladığı, bununla birlikte farklı tatların ortaya çıkması konusunda uğraş verildiği ve bu konuda herkesin destek olması ardından da sürece dâhil olması istendi. Tesisler Yöneticisi Akif Özcan, “Kent A.Ş. olarak marka stratejisini oturturken şehrimizin insanlarına en kaliteli hizmeti vermek gibi bir misyonumuz var” dedi.