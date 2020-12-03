Kent A.Ş’de yüzde 20 zam

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “İçinde bulunduğumuz şartlar içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ben burada patron değilim. Tüm amacımız adaleti sağlamak ve sıkıntıları gidermek” diye konuştu.



DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, “Toplu sözleşmeler imkanlar ölçüsünde yapılıyor. Pandemiden kaynaklı belediye gelirleri düştü. Sözleşmemizin masada bitmesinden dolayı Tugay’a teşekkür ediyorum” dedi. DİSK Genel İş Sendikası 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ise, “İkramiyeler, geriye dönükler duruyor ama arkadaşlarımız ücretten memnunr” ifadelerini kullandı.