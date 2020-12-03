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    HaberlerEge Haberleri Kent A.Ş’de yüzde 20 zam
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    03.12.2020 - 00:03 |

    Kent A.Ş’de yüzde 20 zam

    Karşıyaka Belediyesi ve DİSK Genel İş Sendikası 8 No’lu Şube, belediye iştiraki Kent A.Ş’ye bağlı çalışanlar için Toplu İş Sözleşmesi’ne imza attı. Buna göre, 700 personelin maaşına yüzde 20 oranında zam yapıldı.

    Kent A.Ş’de yüzde 20 zam

    Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “İçinde bulunduğumuz şartlar içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Ben burada patron değilim. Tüm amacımız adaleti sağlamak ve sıkıntıları gidermek” diye konuştu.

    DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da, “Toplu sözleşmeler imkanlar ölçüsünde yapılıyor. Pandemiden kaynaklı belediye gelirleri düştü. Sözleşmemizin masada bitmesinden dolayı Tugay’a teşekkür ediyorum” dedi. DİSK Genel İş Sendikası 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin ise, “İkramiyeler, geriye dönükler duruyor ama arkadaşlarımız ücretten memnunr” ifadelerini kullandı.

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