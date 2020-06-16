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    HaberlerEge Haberleri Kent AŞ’de alınan önlemler beğenildi
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    16.06.2020 - 07:00 |

    Kent AŞ’de alınan önlemler beğenildi

    Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent AŞ’ye bağlı Tersane Kafe, Denizkent Kafe ve PArk KAfe yeniden hizmet vermeye başladı.

    Kent AŞ’de alınan önlemler beğenildi

    Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent AŞ’ye bağlı Tersane Kafe, Denizkent Kafe ve PArk KAfe yeniden hizmet vermeye başladı. Dezenfeksiyon ve hijyen çalışmaları biten, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen tesislere gelen misafirler karşılaştıkları manzara karşısında mutluluklarını dile getirdi. Konuklar, girişlerdeki ateş ölçümü ve maske dağıtımı uygulaması ile mekânların temizliğine tam not verdi.

    Baba-kız otomobilde yanarak can verdiİzmir-Çeşme otoyolunda meydana gelen trafik kazasında alev alan otomobilde hayatını kaybedenlerin baba ve kızı olduğu ortaya çıktı.
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