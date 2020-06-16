Kent AŞ’de alınan önlemler beğenildi

Karşıyaka Belediyesi iştiraki Kent AŞ’ye bağlı Tersane Kafe, Denizkent Kafe ve PArk KAfe yeniden hizmet vermeye başladı. Dezenfeksiyon ve hijyen çalışmaları biten, sosyal mesafe kurallarına göre düzenlenen tesislere gelen misafirler karşılaştıkları manzara karşısında mutluluklarını dile getirdi. Konuklar, girişlerdeki ateş ölçümü ve maske dağıtımı uygulaması ile mekânların temizliğine tam not verdi.