Kent değerlerini maketlere taşıdı

Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta, Anadolu Beylikleri döneminden bugüne ‘yeryüzü cenneti’ olarak anılan ve kültür turizminin de vazgeçilmez noktalarından olan Muğla için hala önemini koruyor. Marangoz ustası Ali İlhan da, 6 asırlık tarihi çarşıda bulunan şadırvanın ahşaptan maketini, günde 8 saat çalışarak, ahşap, tel ve tutkal kullanarak yaptı. İlhan, yüksekliği 36, eni de 42 santimetre olan el emeği eserini dükkanında sergiliyor. İlhan, “Kentimizin değerlerini yaşatmak istiyorum” dedi. l CAVİT AKGÜN DHA