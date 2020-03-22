22.03.2020 - 00:02 |
Kent değerlerini maketlere taşıdı
Menteşe ilçesindeki tarihi Arasta, Anadolu Beylikleri döneminden bugüne ‘yeryüzü cenneti’ olarak anılan ve kültür turizminin de vazgeçilmez noktalarından olan Muğla için hala önemini koruyor. Marangoz ustası Ali İlhan da, 6 asırlık tarihi çarşıda bulunan şadırvanın ahşaptan maketini, günde 8 saat çalışarak, ahşap, tel ve tutkal kullanarak yaptı. İlhan, yüksekliği 36, eni de 42 santimetre olan el emeği eserini dükkanında sergiliyor. İlhan, “Kentimizin değerlerini yaşatmak istiyorum” dedi. l CAVİT AKGÜN DHA
Bank bulamayınca bu kez oraya oturdular!Tekirdağ’ın merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da corona virüsüne önlem amaçlı kent merkezindeki banklar kaldırılınca vatandaşlar sahile akın edip sahile sıfır duvara oturdu. Duvarda oturanları kameraya almaya çalışan gazetecileri fark eden bir grup yaşlı vatandaş ise hemen toparlanıp uzaklaşmaya çalıştı.