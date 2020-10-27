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    HaberlerEge Haberleri Kent Kitaplığı’nın 10’uncu eseri atlas
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    27.10.2020 - 00:02 |

    Kent Kitaplığı’nın 10’uncu eseri atlas

    Kent Kitaplığı’nın 10’uncu eseri atlas

    Aliağa Belediyesi, Türkiye’nin ilk ilçe atlası olma özelliğine sahip ‘Aliağa Coğrafya Atlası’nı kasım ayı kitabı olarak okuyucularına armağan ediyor. Aliağa Kent Kitaplığı’nın 10. yayını olan esere sahip olmak isteyenler, kitabı 1 Kasım’dan itibaren Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz edinebilecek. 120 sayfalık büyük boy eser, Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından önem taşıyor.

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