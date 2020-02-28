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    28.02.2020 - 07:00 |

    Kent konseyinden sekiz ayın raporu

    Turgutlu Kent Konseyi 2020 yılının ilk genel kurul toplantısında, kuruluş tarihi olan Haziran 2019’dan itibaren yapılan çalışmalar değerlendirildi.

    Kent konseyinden sekiz ayın raporu

    Turgutlu Kent Konseyi 2020 yılının ilk genel kurul toplantısında, kuruluş tarihi olan Haziran 2019’dan itibaren yapılan çalışmalar değerlendirildi. Sekiz aylık süreçte, Kadın Meclisi ve Muhtarlar Meclisi’nin kurulduğunu, en kısa zamanda da Gençlik Meclisi ve Engelliler Meclisi’nin kurulacağı belirtildi. Çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Belediye Başkanı Çetin Akın, “Özverili çalışmalar için Konsey Başkanı Fehmi Gülen ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonraki çalışmalarında da kolaylık ve başarılar diliyorum” dedi.

    Faylara göre planlama

    Öte yandan Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Kent Konseyi ile 1920 Fikir ve Kültür Derneği işbirliğinde, Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir’in konuşmacı olarak katıldığı “Turgutlu’nun Fay Hatları ve Deprem” konferansı düzenlendi. Turgutlu’nun imar planının hazırlanmasıyla ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi’nden bir profesör ve uzman ekiple anlaştıklarını belirten Başkan Akın, “Turgutlu’ya gelerek 1 ay boyunca ilçemimizi sokak sokak gezecek ve Turgutlu’nun imar haritasını çıkaracaklar. Bu araştırma esnasında Turgutlu’nun fay haritasını da dikkate alarak bir planlama yapacağız” dedi.

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