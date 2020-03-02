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    HaberlerEge Haberleri Kent Konseyi’nin yeni başkanı Işık
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    02.03.2020 - 00:01 |

    Kent Konseyi’nin yeni başkanı Işık

    İzmir Kent Konseyi 16. Seçimli Genel Kurulu’nda, Seniye Nazik Işık başkan seçildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer seçim öncesi yaptığı konuşmada ortak akılla yönetime vurgu yaptı.

    Kent Konseyi’nin yeni başkanı Işık

    Yerelde toplumsal müştereklerin artırılmasıyla demokrasinin güçleneceğini ifade eden Soyer, “Ülkemizin tüm sorunlarının çözümü için ekmek kadar, su kadar ihtiyaç duyduğumuz demokrasiyi güçlendirmemiz, bunu da yerelden merkeze, yani tabandan yukarıya doğru sağlamamız elzem. Bize bu konuda ayna tutacak, katkı sağlayacak en önemli oluşumlardan biri de kent konseyleri ve şehirdeki diğer paydaşlarımız” dedi.

    Soyer’in konuşmasının ardından başlayan ve 10 adayın yarıştığı seçimde, Eşit Yaşam Derneği’ni temsil eden Seniye Nazik Işık, Kent Konseyi Başkanı oldu.

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