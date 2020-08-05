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    HaberlerEge Haberleri Kent tarihine yeni eser kazandıracak
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    05.08.2020 - 07:00 |

    Kent tarihine yeni eser kazandıracak

    Aliağa Belediyesi, ilçenin yerel kültür mirasında önemli bir yer tutacak yeni bir eseri daha Aliağa Kent Kitaplığı arşivine kazandırıyor.

    Kent tarihine yeni eser kazandıracak

    Aliağa Belediyesi, ilçenin yerel kültür mirasında önemli bir yer tutacak yeni bir eseri daha Aliağa Kent Kitaplığı arşivine kazandırıyor. Kültür yayınları kapsamında Aliağa’nın 8500 yıllık yerel tarihini gelecek kuşaklara aktarmak için önemli eserleri okuyucuyla buluşturan belediye, ‘Yörükler ve Derici Yörükleri’ adlı 13. eseri de yakında sunacak.

    Ankara'da minibüs devrildiAnkara Anadolu Otoyolu Kızılcahamam Kavşağında İstanbul'dan Van'a düğüne giden yolcuları taşıyan minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu takla attı. Kazada, yolculardan 3'ü ağır olmak üzere toplam 12 kişi yaralandı.
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