Kent tarihine yeni eser kazandıracak

Aliağa Belediyesi, ilçenin yerel kültür mirasında önemli bir yer tutacak yeni bir eseri daha Aliağa Kent Kitaplığı arşivine kazandırıyor. Kültür yayınları kapsamında Aliağa’nın 8500 yıllık yerel tarihini gelecek kuşaklara aktarmak için önemli eserleri okuyucuyla buluşturan belediye, ‘Yörükler ve Derici Yörükleri’ adlı 13. eseri de yakında sunacak.