Kent turuna çıktı

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sandal, 3 mahalledeki kreş inşaatları ile çeşitli mahallelerde yapımı süren yol, park ve spor alanlarını gezdi. Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle altyapı işleri tamamlanan Alpaslan Mahallesi 1620/12 Sokak’ı da ziyaret eden Başkan Sandal, kilit parke döşeme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. Sandal, “Her güzel iş, Bayraklı halkı için” dedi.