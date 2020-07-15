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    HaberlerEge Haberleri Kent turuna çıktı
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    15.07.2020 - 07:00 |

    Kent turuna çıktı

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

    Kent turuna çıktı

    Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Sandal, 3 mahalledeki kreş inşaatları ile çeşitli mahallelerde yapımı süren yol, park ve spor alanlarını gezdi. Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle altyapı işleri tamamlanan Alpaslan Mahallesi 1620/12 Sokak’ı da ziyaret eden Başkan Sandal, kilit parke döşeme çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını kaydetti. Sandal, “Her güzel iş, Bayraklı halkı için” dedi.

    Bakan Dönmez: "Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek"Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yılı nedeniyle bakanlık binasına 'Türkiyenin Enerjisi Darbelere Geçit Vermez' sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıtıldığını belirterek, "Ne 15 Temmuz'u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Nerede olursak olalım; zaman, mekân fark etmez Türkiye'nin enerjisi darbelere hiçbir zaman geçit vermeyecek" dedi.
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