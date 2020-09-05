‘Kente değer katıyorsunuz’

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı dikkate alınarak yapılan buluşma, ana hizmet binası arkasında gerçekleşti. Zabıtanın vatandaşların güvenlik ve huzurunu sağlamak gibi önemli bir görev yürüttüğünü belirten Başkan Günel, “Sizlerin sayesinde güzel kentimiz Kuşadası hak ettiği değeri kazanıyor” dedi. Personelin Zabıta Haftası’nı tebrik eden Başkan Ömer Günel, “Hepinizin işini nasıl büyük bir özveriyle yaptığının farkındayım. Bu kenti daha güzel bir noktaya hep birlikte taşımak için canla başla çalıştık. Sıfır İşgaliye uygulamamız başarılı oldu. Çarşılarımız sizin azminiz sayesinde çok daha düzenli hale geldi. Pandemi döneminde vatandaşlarımız için seferber olduk. O kötü günlerde sizler, çok önemli görevler üstlendiniz. Vatandaşlarımızın güvenlik ve huzurunu sağlamak için canınızı dişinize takıyorsunuz. Çalışmalarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ederim” diye konuştu.