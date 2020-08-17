Kenti, afetten koruma önerileri

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İnşaat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, İzmir Ticaret Odası (İZTO) 71. Mühendislik Meslek Komitesi üyeleri ile birlikte, kentte farkındalığın canlı tutulmasıve olası bir depremin en az hasarla atlatılması için öneri listesi hazırladı. Kozanoğlu ile tüm komite üyelerini tebrik eden İZTO Başkanı Mahmut Özgener, “Deprem gibi doğal afetlerden korunmanın ilk kuralı olan toplumun bilinçlendirilmesi kritik önem taşıyor. Bu konudaki farkındalığın artırılması kadar, olası bir depremde yaşanılacak hasarın en aza indirilmesi amacıyla belli tedbirlerin alınması da şart” dedi.

Fay Yasası’nın kanunlaştırılarak, bu bölgelere ivedilikle müdahele edilmesi gerekliliğini dile getiren Kozanoğlu da, “AFAD tarafından yapılan çalışmaların tüm halka, resmi kurum ve kuruluşlar ile okullara yalın ve kolay anlaşılır bir şekilde aktarılmasının, deprem konusunda halkımızın bilinçlendirilmesi adına çok önemli” dedi.

ÖNEMLİ BAŞLIKLAR

Hazırlanan listede şu başlıklar yer aldı:

Toplanma alanlarının gözden geçirilip ilgili bilgilerin tüm bireylere ulaştırılması. Riskli yapı tespitlerinin ivedilikle yapılması, dayanıklı hale getirilmesi. Deprem sonrası çıkacak olası yangınlar nedeniyle itfaiye araçlarının geçişi için ara sokakların düzenlenmesi. Deprem yönetmelikleri revize çalışmalarının, üniversite, ilgili odalar ve STK’lardan görüş alınıp yapılması. Mühendislik firmalarının desteklenerek proje kalitesinin arttırılması.”