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    22.01.2021 - 07:00 |

    Kentin dört bir yanı bakım ve onarımda

    Turgutlu Belediyesi ekipleri budama, tamirat ve boyama çalışmalarına devam ediyor.

    Kentin dört bir yanı bakım ve onarımda

    Turgutlu Belediyesi ekipleri budama, tamirat ve boyama çalışmalarına devam ediyor. Ergenekon Mahallesi ve Keresteciler Sitesi’nde ağaç budama, Koşukırı Camisi’nde boyama, Selvilitepe Mahallesi’nin üç sokağında da tamirat çalışmaları yürütülüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Vatandaşlarımızın hiçbir sorunla karşılaşmaması için projelerimiz sürecek” dedi.

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