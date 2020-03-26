Kentin dört bir yanı dezenfekte ediliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki duraklar, cadde ve meydanları dezenfekte ediyor. Büyükşehir tarafından, talep eden her kurum ve kuruluşa da dezenfeksiyon desteği sağlanıyor. Eczaneler başta olmak üzere şimdiye kadar aralarında kaymakamlık, polis, jandarma noktalarının da aralarında bulunduğu binlerce noktada dezenfeksiyon işlemi uygulandı.