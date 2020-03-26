26.03.2020 - 00:01 |
Kentin dört bir yanı dezenfekte ediliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki duraklar, cadde ve meydanları dezenfekte ediyor. Büyükşehir tarafından, talep eden her kurum ve kuruluşa da dezenfeksiyon desteği sağlanıyor. Eczaneler başta olmak üzere şimdiye kadar aralarında kaymakamlık, polis, jandarma noktalarının da aralarında bulunduğu binlerce noktada dezenfeksiyon işlemi uygulandı.
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.