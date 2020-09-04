‘Kentin en güzel ilçesi yapacağız’

Güzelbahçe Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Başkan Mustafa İnce, “Biz Güzelbahçe’yi beton bahçe değil, İzmir’in en güzel ilçesi yapmak için çalışıyoruz” dedi. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan, CHP Güzelbahçe Meclis Üyesi ve CHP İzmir Büyükşehir Belediyesi Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç da, “Betonlaşma ile mücadele, yeni yapılacak imar yasalarıyla ve yerel yönetimlere daha fazla inisiyatif tanınmasıyla ancak mümkündür” diye konuştu.