Kentin güzellikleri ekranlara taşınacak

Türkiye’nin ‘Dünyayı Geziyorum’ programıyla tanıdığı Özlem Tunca ve ekibi Manisa’nın güzellik ve lezzetlerini ekranlara taşıyacak. Çekimlerine Yunusemre’de yapan ekip, Yunus Emre Kültür Parkı’na hayran kaldı. Tunca, “Manisa, mükemmel bir şehir. Park, gerçekten çok güzel” dedi. Tunca ve ekibi, ev sahipliği için Başkan Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.