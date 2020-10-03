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    HaberlerEge Haberleri Kentin güzellikleri ekranlara taşınacak
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    03.10.2020 - 07:00 |

    Kentin güzellikleri ekranlara taşınacak

    Türkiye’nin ‘Dünyayı Geziyorum’ programıyla tanıdığı Özlem Tunca ve ekibi Manisa’nın güzellik ve lezzetlerini ekranlara taşıyacak.

    Kentin güzellikleri ekranlara taşınacak

    Türkiye’nin ‘Dünyayı Geziyorum’ programıyla tanıdığı Özlem Tunca ve ekibi Manisa’nın güzellik ve lezzetlerini ekranlara taşıyacak. Çekimlerine Yunusemre’de yapan ekip, Yunus Emre Kültür Parkı’na hayran kaldı. Tunca, “Manisa, mükemmel bir şehir. Park, gerçekten çok güzel” dedi. Tunca ve ekibi, ev sahipliği için Başkan Mehmet Çerçi’ye teşekkür etti.

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