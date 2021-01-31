Kentin tüm elit insanları burada!

Kumar oynattığı belirlenen 7 kişi gözaltına alınıp, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Ayrıca, kumar oynarken yakalanan M.K.’nın yapılan kimlik sorgusunda, ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan arama kaydının olduğu tespit edildi. Öte yandan, depodan kumarhaneye dönüştürülen adresteki bir panoda ‘İçerisi şampiyonlar ligi, pırlantacılar, galericiler. İzmir’in tüm elit insanları burada’ yazdığı görüldü.



