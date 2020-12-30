Kentle bütünleşme

Üniversitelerin, sadece eğitim öğretim verilen, bilim üretilen kurumlar olmayıp ana gayeleri arasında şehirle bütünleşmenin de olduğunu belirten Kuş, “Tüm faaliyetlerimizde şehirle bütünleşmeyi ve şehir için katma değer üretme ilkelerini merkeze koyduk. Sağlıkta Güven Veren Üniversite Hastanesi, Şehriyle Bütünleşen Üniversite, Yerli ve Milli Duruş, Öğrencilerine Değer Veren Yönetim, Bilim Üreten, Teoriyi Pratiğe Dönüştüren Üniversite, Akademik ve Fiziki Alanda Güçlü Atılım ve Kültür, Sanat ve Sporda Öncü başlıkları altında yaptık” dedi.

Örnek alınacak kent

Benzeri çalışmaların ildeki diğer kamu kurumlarınca ve Valilik düzeyinde de gerçekleştirileceğini dile getiren Vali Hasan Şıldak ise, “Balıkesir hakikaten çok güçlü potansiyeli ve içinde bulunduğu bu çok olumlu çalışma koşullarıyla, bu işbirliği ortamıyla örnek illerden biri olacaktır. Bu toplantı bunu göstermesi açısından da bir ışık yakmış oldu” ifadelerini kullandı.