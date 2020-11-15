‘Kentsel dönüşüm acilen yapılmalı’

Uzmanlığı eski yapıların güçlendirilmesi olan restorasyon uzmanı inşaat mühendisi Mahir Kaplan, gelişen sanayi ve teknolojiyle inşa edilen yapılarda büyük şiddette depremlerin daha az hasar ve kayıplarla atlatıldığını söyledi. Depremlerin sonuç analizlerinde çoğunlukla ihmal ve vurdumduymazlığın başlıca etken olduğunun altını çizen Kaplan, “Nüfus artışıyla yaşanan kırsaldan kentlere göç hareketi sonucu çarpık kentleşme ve bilinçsiz yapılaşma en büyük sorun olarak karşımıza çıkmakta. Acil olarak kentsel dönüşümlerimizi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Vatandaş olarak yerel yönetimlere, kamu çalışanlarımıza yardımcı olmalıyız. Bize bir şey olmaz felsefesi ilerde daha fazla acılara yol açabilir. Bundan kurtulmamız için konunun uzmanları tarafından halkımızı bilinçlendirmemiz gerekiyor” dedi.