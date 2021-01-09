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    HaberlerEge Haberleri Kentsel dönüşüm müdürlüğü...
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    09.01.2021 - 07:00 |

    Kentsel dönüşüm müdürlüğü...

    Kuşadası Belediyesi, 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen ve Kuşadası’nda da şiddetli bir biçimde hissedilen depremin ardından Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldı.

    Kentsel dönüşüm müdürlüğü...

    Kuşadası Belediyesi, 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen ve Kuşadası’nda da şiddetli bir biçimde hissedilen depremin ardından Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldı. Kenti olası bir depreme hazırlama, depreme dayanıksız yapıları tespit etme ve vatandaşları bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek olan müdürlüğün kurulması, 2021 yılının ilk belediye meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edildi. Başkan Ömer Günel, “Fay hatlarının yapısı bizlere gösterdi ki, deprem artık Kuşadası’nın bir gerçeği. Bu nedenle de olası afetlere hazırlıklı olmak ve depremleri en ez zararla atlatabilmek amacıyla zaman kaybetmeden Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü kurma kararı aldık. Müdürlüğümüz en kısa sürede kentimizin depreme dayanıksız yapı stokunu tespit etmek amacıyla çalışmalarına başlayacak” dedi.

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