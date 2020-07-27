Kentsel dönüşüme bakanlık desteği

Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank’la bir araya gelen Narlıdere Belediye Başkanı Engin, “Çatalkaya, Narlı, Atatürk ve 2. İnönü mahallelerinde çalışmalar hızlanıyor” dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, ilçede devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Ankara’da önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank ile bir araya gelen Engin; Çatalkaya, Narlı, Atatürk ve 2. İnönü mahallelerini kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarındaki mevcut durumu ve yapılacakları görüştü. Buluşmada, bölgedeki planlama sorunun ortak çalışma anlayışı ile kısa sürede aşılacağı ve fiziki çalışmaların da buna bağlı olarak yakın zamanda başlayacağı ifade edildi.

Onay vermeye hazırız

Bakanlık olarak yerel yönetimlerle işbirliğini önemsediklerini dile getiren Varank, “Narlıdere’deki dönüşüm alanında hem günün koşulları hem de binaların durumu nedeniyle hızlı adımlar atılmalı. Bakanlık olarak Narlıdere’de üzerimize düşeni yapmaya hazırız. İlgili teknik birimlerimizle koordineli hazırlanacak yeni imar planı ve çalışmayı onaylarız. Sonrasında da proje start alır” dedi.

Göreve gelir gelmez dönüşümle ilgili somut adımlar attıklarını anlatan Engin de, “Şimdi bunu bir soncu ulaştırmak için çabalıyoruz. Bakanlığımız konuya pozitif ve yapıcı şekilde yaklaştı. El birliği ile yakın zamanda çalışmalardan bir sonuç alacağımızı ve vatandaşa mutlu haberi vereceğimizi düşünüyoruz” diye konuştu.