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    HaberlerEge Haberleri 'Kentsel dönüşümü birlikte yapacağız'
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    04.09.2020 - 00:03 |

    'Kentsel dönüşümü birlikte yapacağız'

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gültepe imar planlarının askıya çıkmasının ardından muhtarlar ve vatandaşların sorularını yanıtladı

    'Kentsel dönüşümü birlikte yapacağız'

    Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 300 hektarlık bir alanı ve 14 mahalleyi kapsayan Gültepe imar planlarının askıya çıkmasının ardından Toros Sosyal Tesisleri’nde vatandaş ve muhtarlarla bir araya geldi. Batur, teknik heyetiyle birlikte imar planlarının ve kentsel dönüşümün nasıl yapılacağını anlattı, soruları cevapladı.

    Gültepe imar planlarının hem Konak hem de İzmir Büyükşehir Belediye meclislerinde oybirliğiyle kabul edildiğini belirten Başkan Batur, kentsel dönüşümün siyaset üstü olduğunu dile getirdi, şunları söyledi:

    ‘Birlikte Konak’

    “En başında ‘Birlikte Konak’ dedik, bu işte birlikteyiz. Kentsel dönüşümü gerçekleştirmeye talibim. Yaptığımız planlar gerçekten Gültepe’ye yakışıyor. Her şeyi samimiyetle ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Dedikodulara kulaklarınızı tıkayın. Ağzımdan çıkmayan hiç bir söyleme inanmayın. Genel Başkanımızın da beni Konak’a göndermesinin en büyük nedeni kentsel dönüşüm.”

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